Состояние Алексея Мордашова за январь увеличилось на 2,14 млрд долларов

[ Политика ]

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с начала этого года увеличил свое состояние на 2,14 млрд долларов, доведя общую сумму собственного капитала до 23 млрд долларов. Таким образом, Мордашов возглавил список самых высокооплачиваемых россиян в январе. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg, которое опубликовало «Индекс миллиардеров».

На втором месте самых высокооплачиваемых россиян в январе оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, увеличивший свое состояние на 1,35 млрд долларов. Правда, общее состояние Лисина при этом все-же превышает состояние Мордашова (25,3 млрд долларов).

Бронза самых заработавших в январе досталась основателю «Лукойла» Вагиту Алекперову, состояние которого увеличилось на $838 млн (общее состояние оценивается в $25,5 млрд).

Всего же, по данным агентства, с начала этого года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 7,953 млрд долларов.

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