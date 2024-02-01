Почти 30 самовольно установленных гаражей заставили убрать в Вологде

В Вологде владельцы 29 самовольно установленных гаражей должны их снести или демонтировать. Власти города установили срок для сноса – 1 месяц. Распоряжение размещено на официальном сайте городской администрации.

В список попали:

- 2 металлических гаража вблизи Новгородской, 3 и Новгородской, 6,

- 4 гаража около Угловой, 30,

- 5 гаражей и 2 хозпостройки у Можайского, 45,

- 14 сооружений на улице Возрождения около ГСК «Содема»,

- 1 ограждение возле Екимцевской, 17а,

- 1 конструкция у Панкратова, 18.

«Для исполнения распоряжений «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» принимается комплекс мер по установлению владельцев самовольно установленных гаражей и понуждению их к устранению нарушений. В частности, проводится поиск собственников через обращения в УМВД, размещение информации о необходимости демонтажа гаража в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте администрации города Вологды», — рассказал заместитель председателя Вологодской городской Думы Сергей Никулин.

Также сообщается, если владелец самостоятельно в течение месяца не уберет строение, это сделает администрация города, а владелец в таком случае заплатит штраф.