Власти Вологды намерены заключить дополнительный контракт на вывоз 100 тысяч кубов снега

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что городские власти намерены заключить контракт на вывоз дополнительно 100 000 кубометров снега. Только за 10 дней, когда коммунальщики начали активно очищать город от снежных куч, с улиц Вологды было вывезено 53 000 кубометров снега.

«Осадков в эту зиму уже выпало много, мы уже превысили объемы прошлого года по вывозу. Всего за этот сезон с улиц города убрано 182 тысячи кубометров. Действующие контракты с подрядчиками на уборку города закончатся через 2 месяца, в конце марта», - написал мэр Вологды в telegram-канале.

Сергей Воропанов также напомнил, что о некачественной уборке Вологды можно сообщать по телефону городского кол-центра: 8 800 302-16-17.