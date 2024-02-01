Череповчанка пережила клиническую смерть в очереди в поликлинике

[ Происшествия ]

Жительница Череповца пережила клиническую смерть, пока стояла в очереди в поликлинику. Как сообщает telegram-канал GorodChe, происшествие случилось в поликлинике №7 на Советском проспекте.

Женщина стояла в очередь на прием к отоларингологу и прямо в коридоре ей стало плохо.   

«Она упала, потеряла сознание, после чего у нее остановилось сердце. Врач-кардиолог вовремя успел провести сердечно-легочную реанимацию и до приезда врачей скорой вместе с коллегами продолжал оказывать ей помощь», - сообщает GorodChe.

В настоящее время череповчанка находится в Вологодской областной клинической больницу №2 на улице Данилова.

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