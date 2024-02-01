Жесткое ДТП произошло сегодня в центре Вологде

[ Происшествия ]

Серьезная авария произошла сегодня в центре Вологды. Около 8 часов утра на перекрестке Советского проспекта и улицы Предтеченской столкнулись Хендай Акцент и Фольксваген Пассат. Видео автомобильной аварии появилось в группе Baza.net.

По предварительным данным, Фольксваген двигался по Советскому проспекту за зеленый свет светофора. Хендай, в свою очередь, ехал по Предтеченской и пытался проскочить перекресток на красный свет. От удара Хендай выбросило на тротуар, где машина сбила женщину пешехода.

 

В результате ДТП пострадала пешеход, а также пассажирка Хендай – женщина 2003 г. Как сообщается в группе «Спасатели Вологда», пострадавшие с подозрением на переломы переданы бригадам скорой помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ДТП

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