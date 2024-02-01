Устюжане надеются на Филимонова в вопросе строительства полигона по переработке ТБО

Жители деревни Горбачево и села Верхняя Шарденьга Великоустюгского округа записали видеообращение к врио губернатора Георгию Филимонову с просьбой изменить выбор участка для строительства полигона по переработке твердых бытовых отходов.

По их словам, участок для строительства комплекса был выбран местными властями без учета мнения жителей населенных пунктов.

«Место было выбрано местной властью на возвышенности, где с трех сторон протекают реки. Это негативно скажется на экологии не только деревень, расположенных рядом, но и всего округа. Нами был предложен альтернативный вариант участка для размещения комплекса, который находится на удалении от населенных пунктов, на ровной местности и окружен лесным массивом. Но процедуру проектирования уже запустили, и наша администрация не готова признавать свою ошибку», - говорят местные жители.

Примечательно, что видеообращение разместил в своем Telegram-канале Георгий Филимонов, который пояснил, что вопрос находится на контроле и на пятницу, 2 февраля, запланирована встреча заместителя губернатора Михаила Сылки с местными жителями.

«Слышу людей, нужно изучить аргументы сторон и принять взвешенное решение», - прокомментировал Филимонов.

Как ранее сообщал NewsVo, спор вокруг строительства полигона у деревни Горбачева идет с 2021 года. В мае 2021 года районная администрация приняла три постановления, выделив из одного большого участка земли участок меньшей площади, переведя его в земли промышленности и утвердив его координаты на кадастровом плане территории. Участок автоматически стал пригоден для строительства полигона.

Районный суд Великого Устюга поддержал решение местной администрации, однако областной суд посчитал, что в этой ситуации необходимо проведение дополнительной экспертизы.