Великоустюгский педофил надолго отправится в колонию за домогательства к мальчику

В Великом Устюге вынесен приговор 33-летнему местному жителю, который признан виновным по статье за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Как следует из материалов дела, в августе 2023 года, будучи пьяным, он проходил мимо компании мальчиков, подошел к ним и предложил уединиться. За это он пообещал ребятам электронную сигарету и деньги. Дети отказались, но, когда мужчина в очередной раз проходил по этому же двору, один из мальчиков догнал его и сказал, что согласен.

«Не догадываясь, за что именно взрослый предлагает ему деньги, ребенок зашел с мужчиной внутрь деревянной горки. Осознавая, что в силу своего возраста потерпевший не может понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных действий, устюжанин совершил в отношении мальчика действия сексуального характера», - рассказали в пресс-службе судов области.

Далее насильник завел ребенка в заброшенный дом и повторил свои действия. Мальчику удалось вырваться, он убежал и рассказал о случившемся друзьям.

Через несколько дней ребята снова увидели этого мужчину, сняли его на телефон и показали фото сотрудникам полиции. Подозреваемого задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В суде насильник лишь частично признал свою вину, заявив, что насилие к ребенку не применял.

«Великоустюгским районным судом подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - уточнили в областном суде.

Также мужчине должен пройти курс лечения у психиатра-нарколога.