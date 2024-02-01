Департаменту экономического развития представлен новый руководитель

Департамент экономического развития Вологодской области может возглавить директор сети вологодского завода «Электросталь» Ирина Батогова. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве области сообщают ряд вологодских telegram-каналов. По данным источников, накануне они уже была представлена коллективу департамента.

Как написал накануне telegram-канал «Вологодской канвой», Ирина Батогова - обладательница титула «Деловая леди» всероссийского конкурса «Люди дела». В свободное от работы время увлекается альпинизмом и совершила восхождение на Эльбрус.

По некоторым данным, на работу в правительство региона ее пригласил заместитель губернатора области Сергей Жестянников.

Тем не менее, официально исполняющим обязанности начальника департамента экономического развития, на данный момент числится Анна Ласун. Эта информация указана на официальном сайте ведомства.

Напомним, кресло начальника департамента экономического развития освободилось на минувшей неделе, когда экс-руководитель департамента Евгений Климанов подал в отставку. На своей странице в соцсетях он сообщил, что «на современном этапе развития региона его участие в этом процессе более не требуется».