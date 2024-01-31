Памятник Валерию Гаврилину появится в Вологде

[ Культура ]

Памятник выдающемуся композитору Валерию Гаврилину появится в Вологде. Его создание запланировано в рамках нескольких мероприятий юбилейного Гаврилинского года. В этом году исполняется 85 лет со дня рождения композитора.

Памятник Валерию Гаврилину появится около музея композитора, который будет открыт по адресу: Кремлевская площадь, 10. Презентацию концепции музея, как рассказал ИА «Вологда регион» начальник регионального департамента культуры Владимир Осиповский, в настоящее время готовит Вологодский государственный музей-заповедник.

В день юбилея композитора – 17 августа около здания музея откроется памятник Гаврилину, над которым в настоящее время работает скульптор из Санкт-Петербурга Юрий Евграфов - автор мемориальной доски писателю Василию Белову в Вологде, а также памятника Эдуарду Хилю в Санкт-Петербурге.

«Одним из самых значимых событий Гаврилинского года станет Х Международный Гаврилинский фестиваль, включающий полтора десятка ярчайших концертов известных музыкальных и хореографических коллективов России. Сейчас активно прорабатываем возможность показа в Вологде балета «Анюта» Государственного академического Большого театра России в сопровождении оркестра. Если все будет хорошо, Большой театр впервые за всю историю выступит в областной столице. Вологжан ждут три показа легендарного балета», – сообщает портал «Культура в Вологодской области».

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