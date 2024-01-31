Цифровое неравенство в Вологодской области будет стремительно сокращаться

В Вологде состоялась первая встреча вице-президента Ростелекома Александра Логинова и врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Обсуждение касалось вопросов цифрового развития региона.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) за три последних года Ростелеком по заказу Минцифры построил в Вологодской области базовые станции в 41 населенном пункте с численностью жителей от 100 до 500 человек. В результате семь тысяч вологжан получили возможность пользоваться большинством современных цифровых сервисов: быть на связи с родными, обмениваться развлекательным контентом, пользоваться госуслугами, телемедициной и т.д.

Кроме этого, Ростелеком начал реализацию проекта «Связь на селе», который предусматривает организацию бесплатных для жителей Wi-Fi-точек в тех населенных пунктах, где совсем нет мобильной связи, и которые не подходят под условия федерального проекта «УЦН 2.0». Проект позволит Вологодской области серьезно нарастить темпы устранения цифрового неравенства.

«Проект «Связь на селе» уже реализован в Кичменгско-Городецком округе. Специалисты Ростелекома смонтировали точки доступа Wi-Fi в пяти деревнях и селах: Исады, Олятово, Шатенево, Нижняя Ентала и Кобыльск. В проекте задействована телеком-инфраструктура, которая была построена ранее для оснащения интернетом социально-значимых объектов. Мы предлагаем распространить проект на территории всех округов, где существует потребность в обеспечении населения доступом в интернет», - рассказал вице-президент компании «Ростелеком» Александр Логинов.

Георгий Филимонов согласился поддержать начатую Ростелекомом инициативу: