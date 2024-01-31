В Вологде ограничили доступ к разрушающемуся зданию Скулябинской богадельни

В Вологде закрыли доступ к ветхому памятнику архитектуры – разрушающемуся зданию Скулябинской богадельни. Само здание законсервировано. Как сообщают активисты молодежки Народного фронта, им удалось решить проблему, которая уже не один год волновала жителей областного центра. На развалинах здания стали собираться бомжи, а подростки приходили сделать фото и просто погулять. Однако находиться в здании не безопасно: внутренние конструкции почти полностью разрушены, окон нет, фасад покрылся трещинами.

«Проблемой разрушающейся Скулябинской богадельни наши активисты занялись еще год назад после обращения жителей. За это время мы не раз выезжали сюда для повторных мониторингов, писали письма в профильные ведомства, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. Поскольку здание включено в перечень объектов культурного наследия федерального значения и должно содержаться в надлежащем состоянии, наша команда обратились к властям региона и попросила закрыть доступ к нему доступ. В итоге здание законсервировано и попасть внутрь помещения теперь невозможно», - рассказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Вологодской области Александр Красовитов.

В здании Скулбяинской богадельни усилены и закрыты щитами оконные проемы, в стенах смонтированы металлические перемычки, усилены конструкции стен и портика, а также простенков, отремонтирована кровля. Зайти в разрушающийся особняк и устроить там фотосессию или просто прогуляться теперь не получится.

По информации областного комитета по охране объектов культурного наследия, работы проведены в рамках программы «Наследие Вологодчины».