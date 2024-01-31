Вологжане получат выплаты на детей с редкими заболеваниями

Вологжане получат выплаты на детей, больных фенилкетонурией. Речь идёт о детях, больных редким наследственным заболеванием, требующим соблюдения специальной низкобелковой диеты. Изменения в закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» приняли депутаты на 29-й сессии Законодательного собрания области.

Предполагается, что размер пособия будет равняться половине величины прожиточного минимума на детей, установленного в Вологодской области. В 2024 году родителям 42-х детей, проживающих в регионе, будет выплачиваться 7570 рублей ежемесячно.

Согласно еще одному изменению в закон, поддержку продолжат получать и семьи, воспитывающие детей, больных целиакией, однако размер выплаты вырастет более, чем в шесть раз и составит также 7570 рублей. В получении такой меры поддержки нуждаются 250 детей.

«С просьбой пересмотреть размер поддержки детей, больных целиакией, установленный с 2005 года в размере 1200 рублей в месяц, к депутатам неоднократно обращались жители области в ходе личных приёмов. Родители детей с фенилкетонурией, не получавшие ранее мер поддержки, также говорили о необходимости финансовой помощи в приобретении низкобелкового питания для детей. Теперь часть этих расходов возьмёт на себя областной бюджет», – прокомментировал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Закон вступит в силу после официального опубликования, а его действие будет распространено на период с 1 января 2024 года. Расходы областного бюджета на меры поддержки юных вологжан, болеющих этими редкими заболеваниями, составят 23,1 млн рублей.