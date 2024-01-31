Главы еще двух региональных департаментов отправлены в отставку

[ Общество ]

В региональном правительстве новые перестановки. Своих должностей лишились начальник департамента лесного комплекса Роман Марков и начальник департамента природных ресурсов Дмитрий Банников. Решение принято врио губернатора Георгием Филимоновым по итогам проверки работы департаментов.

Как сообщает ИА «Вологда регион», речь идет о проверках договоров лесных участков, а также реализации проектов, закрепленных за департаментом природных ресурсов. В случае с департаментов природных ресурсов речь может идти лицензиях, выданных на разработку карьеров.

По неподтвержденным данным, в правительстве региона планируют объединить оба департамента в один, руководить которым будет еще один варяг из новой команды. Это делается для того, чтобы дистанцироваться от местных элит и исключить «договорняки».

«Сейчас главная задача - повышение эффективности работы правительства. В связи с этим мною принято решение объединить департамент лесного комплекса и департамент природных ресурсов в одну структуру, куда также войдут компетенции по управлению сферой охотничьих хозяйств», - цитирует Филимонова его пресс-служба.

Об отставке начальника облохотдепартамента Олега Кислицина пока ничего не сообщается.   

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