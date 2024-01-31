Вологодские депутаты установили еще одну меру поддержки инвалидам

В Вологодской области установлена еще одна мера поддержки инвалидов. Теперь ежемесячную выплату в размере 2000 рублей теперь будут получать лица, которые признаны инвалидами вследствие военной травмы, постоянно или временно проживающие на территории Вологодской области и не имеющие места жительства на территории другого субъекта РФ. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты в ходе 29-й сессии ЗСО.

«В соответствии с действующим законодательством, инвалидность по военной травме может наступить вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы, - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. – Сейчас идет специальная военная операция, наши бойцы с честью выполняют свой долг и, к сожалению, каждый из них рискует получить тяжелую травму, которая может привести к инвалидности. В связи с этим увеличится и количество получателей этой меры поддержки».

Принятым сегодня законом установлено, что порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты будет устанавливаться правительством области, а получить ее инвалиды смогут уже с 1 января 2024 года.