В Вологодской области будут отмечать День ветеранов боевых действий

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области учредили новую памятную дату – День ветеранов боевых действий, который будет отмечаться 1 июля.

«На данный момент ветеранами боевых действий являются более 12 тысяч жителей Вологодской области. Эти люди выполняли воинский долг, рискуя своими жизнями. Законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий подчеркнет значимость их заслуг и важность развития ветеранского движения в регионе», - уверен врио губернатора Георгий Филимонов.

Ветеранами боевых действий считаются граждане, которые участвовали в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, РФ и территории других государств после 1945 года.

Учредить новую памятную дату попросил руководитель великоустюгского отделения «Боевого братства» Федор Хабаров в ходе встречи врио главы региона с жителями Великоустюгского округа.