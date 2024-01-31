Количество зимующих уток сокращается в Вологде

[ Общество ]

В Вологде второй год подряд наблюдается значительное сокращение численности зимующих уток. Если в 2023 году во время учета водоплавающих насчитали почти 1000 уток, в 2024 году их количество сократилось до 717 крякв. Такие данные приводит Вологодское отделения Союза охраны птиц России в ходе проведенной акции «Серая шейка-2024».

«Данные по учету зимующих водоплавающих поступили из Вологды, Череповца, Шексны, Бабаева, Вытегры. Кроме этого, в дни учета в селе Городищна Нюксенского округа на реке Городищна отмечена встреча с черношейной поганкой (занесена в Красную книгу Вологодской области), а 30 января на реке Корбанге в Сокольском округе отмечена встреча с оляпкой (занесена в Красную книгу Вологодской области)», - рассказали в региональном отделении Союза охраны птиц России.

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