Региональные власти обещают благоустроить 340 объектов к сентябрю этого года

Власти Вологодской области заявляют, что к сентябрю этого года в регионе будет благоустроено 340 объектов городской и сельской инфраструктуры, среди которых 178 дворов и 49 общественных территорий.

«1 февраля необходимо обеспечить начало конкурсных процедур по выбору подрядчиков, до 1 апреля 2024 года заключить контракты на проведение работ по благоустройству территорий, до 1 сентября 2024 года все завершить. Наша главная цель, чтобы вологжане увидели изменения, которые происходят в их городах и поселках: ремонты дорог, дворов, скверов, площадок», - заявил врио губернатора Георгий Филимонов.

Как уточнили в пресс-службе врио губернатора, по каждому из направлений уже определились лидеры по объемам заключенных контрактов. На ремонт дворов активно заявляются Череповец, Вологодский, Кич-Городецкий, Чагодощенский, Грязовецкий, Сямженский, Тарногский, Усть-Кубинский округа и Вытегорский район.

Реконструкции общественных территорий намерены проводить в Грязовецком, Кадуйском, Никольском, Верховажском, Тотемском, Вологодском, Сямженском, Тарногском, Усть-Кубинском округах и Вытегорском районе.

«На этой неделе жду глав Вологды и Череповца, которые получили дополнительные средства. Хочу получить полный отчет о том, как и когда будут использованы данные субсидии», – пояснил Филимонов.

Как ранее сообщалось, Вологде и Череповцу дополнительно выделено по 4,4 миллиарда рублей на 2024 и 2025 год для развития городской инфраструктуры.