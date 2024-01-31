Вологжане завалили гневными комментариями экс-главу Вологды за пост о будущем школьного образования

Бывший глава Вологды, а ныне действующий депутат Законодательного собрания области Евгений Шулепов накануне вечером на своей странице в соцсетях опубликовал пост о будущем российского образования. Уже вчера вечером пост собрал массу гневных комментариев, а по данным на утро 31 января под ним оставлено уже более 375 комментариев, в большинстве негативных.

Главный посыл Евгения Шулепова – старая школа уйдет в небытие, люди будут получать образование онлайн, домашние работы вместо учителя будут проверяться компьютером, а планшеты заменят тетради, учебники, ручки и карандаши.

«Сидеть за партой не придется, обучение будет свободным, творческим. Преподаватели в таких школах будут больше наставниками, друзьями и проводниками к знаниям, нежели строгими учителями. Сами школы будут представлять собой современную креативную среду, где будет много пространства, света, воздуха, интересных интерьерных решений», - пишет Евгений Шулепов.

Примечательно, что сельские школы, по мнению парламентария, будут оптимизированы. Такая точка зрения кажется странной на фоне того, что Шулепов очень много говорил про развитие сельских территорий.

«Очень размытое будущее у сельских малокомплектных школ. Скорее всего, государство оптимизирует эти учреждения и переведет на онлайн-обучение всех детей из малых сел. Предпосылки к этому намечаются уже сейчас - в селах острая нехватка предметников, многие здания школ в упадке. Как только будет устранено цифровое неравенство, и в малых селах появится высокоскоростной интернет, так сразу же школы там будут закрыты», - считает Евгений Шулепов.

По его предположению, такие изменения в системе образования произойдут уже к 2030 году, поэтому родителям малышей уже сейчас необходимо осваивать интернет и нейросети, чтобы говорить с ребенком на одном языке.

«Противно читать Ваш пост. Вы учились в хорошей школе, получили хорошее образование. С живыми учителями. Наверняка, прочитали много настоящих книг. Интересно, когда что-то пошло не так, раз Вы пишите этот бред? Бред даже не сами мысли, а то, что Вы радуетесь этому и преподносите как благо», - это один из наиболее нейтральных комментариев, оставленных вологжанами под постом.

В большинстве люди в более резкой форме комментировали пост экс-главы Вологды, на что сам Шулепов ответил, что «все новое всегда вызывает подобную реакцию общества».