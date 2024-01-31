Череповецкий «Алмаз» поднялся на четвертую строчку Западной конференции МХЛ

Череповчане накануне на выезде встречались с московскими «Крыльями Советов» и открыли счёт уже на пятой минуте матча. Савелий Семёнов броском от синей линии зажег единичку напротив своей команды.

Хозяева, впрочем, еще до первого перерыва сравняли счет, а за восемь секунд до конца второго периода реализовали большинство и вышли вперед.

В середине третьего периода с разницей в 21 секунду сначала Всеволод Никитин сравнял счет, а затем Михаил Лисенков вновь вывел молодежку «жёлто-чёрных» вперёд.

Точку в матче шайбой в пустые ворота поставил Иван Ермаков. «Алмаз» победил 4:2 и с 60-ю очками поднялся на 4-ю строчку в дивизионе «Золотой» Западной конференции Молодежной хоккейной лиги.

Следующий матч череповчане проведут 1 февраля в Красногорске против «СКА-Юниор».