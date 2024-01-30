Череповчанин зарезал собутыльника в пьяном угаре

В Череповце возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», фигурантом по которому проходит 30-летний местный житель. Он подозревается в убийстве 29-летнего приятеля, совершенного во время застолья. Преступление было совершено в ночь на 29 января в квартире дома на Октябрьском проспекте.

«В ходе возникшей личной неприязни гость нанес хозяину помещения множественные удары ножом, причинив повреждения, от которых тот скончался на месте. После содеянного злоумышленник покинул квартиру, однако был установлен правоохранителями после поступления информации от жильцов дома об обнаружении тела с признаками насильственной смерти», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По словам представителей силового ведомства, фигурант ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.