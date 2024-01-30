Врио начальника депздрава озвучил идеи развития здравоохранения в регионе

Врио начальника департамента здравоохранения области Антон Еремеев рассказал о реформировании системы регионального здравоохранения. Выводы были сделаны им после проведенного аудита системы.

Например, кадровый дефицит, по его словам, можно решить открытием в области филиала медицинского вуза, о чем, кстати, в свое время заявлял еще экс-губернатор Олег Кувшинников.

«Для оптимизации использования кадрового ресурса, учитывая специфику региона, где достаточно большое количество малых поселений, предложено маршрутизировать пациентов к дефицитным узким специалистам в консультативные центры при областных и городских больницах», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для повышения качестве диагностики и формирования экспертной системы при постановке диагноза предложено перераспределять функции с расширением обязанностей среднего медицинского работника и создать центры для дистанционной расшифровки данных, поступающих из центральных районных больниц. Для этого руководство департамента намерено привлекать специалистов областных больниц, имеющих богатый практический опыт.

«Для решения вопроса с дефицитом врачей–специалистов в государственных медицинских организациях предложено точечно привлекать докторов из частных медицинских организаций в рамках имеющегося тарифа действующей территориальной программы госгарантий. Локальные проблемы в малонаселенных пунктах, где проживает менее 50 человек, предложено решать через обучение «санинструкторов» на базе медицинских колледжей основным навыкам медицинской помощи, обеспечить их связью и соответствующими укладками для оказания первой помощи», - также сообщает пресс-служба правительства.

В части льготного обеспечения лекарствами Еремеев предложил внедрить модуль медицинской информационной системы, реализовать через личный кабинет пациента в приложении «КВрачу» функции информирования о наличии препаратов, обеспечить доступ к актуальной информации, а отпуск препаратов организовать по электронным рецептам. Как считает Еремеев, каждый пациент должен быть четко рассчитан по потребности, дозировке, кратности приема лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Также руководство департамента здравоохранения намерено обновить IT – инфраструктуру медицинских организаций и усовершенствовать удаленную техническую поддержку медперсонала.

Для организации записи на прием к докторам в медицинскую организацию приложение «КВрачу» будет доработано. Помимо этого, предложено использовать программу искусственного интеллекта «Голосовой помощник» и запись на консультацию к врачу-специалисту по системе «врач-врач», которая позволит проводить совещание двух разных специалистов, чтобы быстрее определиться с тактикой лечения пациентов.

Сообщается, что сейчас департамент здравоохранения будет находиться в прямом подчинении врио губернатора Георгия Филимонова.