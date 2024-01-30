Белозерский браконьер получил реальный срок за ловлю рыбы сетями

В Белозерском округе местного браконьера приговорили к реальному сроку за ловлю рыбы сетями. Последний раз инспекторы рыбоохраны поймали его в июне 2023 года, когда он снимал 6 выставленных сетей.

«В сетях находились судаки, окуни, берши, густеры, язи, щука, налим, плотва и чехонь. Общая сумма «улова» составила 646 890 рублей. Положив рыбу в металлические ванны и загрузив сети, рыбак двинулся к берегу. В какой-то момент он заметил, что за его действиями наблюдают государственные инспекторы рыбоохраны, быстро причалил лодку и скрылся с места преступления», - рассказали в пресс-службе судов области.

В отношении браконьера был возбуждено уголовное по статье за незаконную добычу водных ресурсов. При этом в момент возбуждения уголовного дела он уже отбывал условный срок за аналогичное преступление.

По совокупности приговоров 39-летний житель села Куность Белозерского округа приговорен к 2 годам 3 месяцам колонии-поселение. Также он должен выплатить почти 650 тысяч рублей в доход государства за причиненный ущерб.