Здание казенного ведомства отреставрируют в Кириллове

[ Общество ]

В Кириллове будет отреставрировано здание казенного ведомства, построенное в начале ХIХ века. Оно представляет собой характерный пример провинциальной архитектуры позднего классицизма. В настоящее время в здании располагается областной колледж культуры и туризма.

Подрядная организация будет определена по итогам аукциона, с условиями которого можно ознакомится на сайте RosTender.info.

Прием заявок на участие в аукционе открыт до 7 февраля. Начальная цена контракта 16 млн рублей. Ремонтные работы завершатся к концу июля 2024 года.

Двухэтажное здание со скругленным северо-западным углом расположено по адресу улица Гагарина, дом 129. До революции там располагалась тюрьма, в советские годы – учебные классы техникума, военкомат и культурно-просветительная школа.

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аукцион реставрация
 

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