Вологжанина будут судить за изнасилование и убийство 20-летней давности

[ Происшествия ]

 

 

В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела, связанного с изнасилованием и убийством, совершенными в 2004 году. В преступлениях подозревается 61-летний житель областного центра.

Как пояснили в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено после того, как в подвале одного из домов по улице Ленинградской было обнаружено обнаженное тело пропавшей 51-летней женщины.

«В ходе осмотра тела потерпевшей и места происшествия были установлены следы, свидетельствующие о криминальном характере ее смерти, включая множественные раны и одежду. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже после анализа множественных экспертиз, в том числе генотипоскопических, следователи установили личность подозреваемого.

«Учитывая, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, его геномные сведения содержались в специализированной федеральной базе», - пояснили в следкоме.

Как следует из материалов дела, в июле 2004 года он напал на незнакомую ему женщину и изнасиловал ее. Потерпевшая оказала ему сопротивление, за что насильник ее убил.

Также мужчина подозревается в попытке изнасилования 36-летней знакомой женщины, с которой в 2014 году возвращался на машине с пикника. Кроме того, его подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 29-летней знакомой в июне 2023 года.

«Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче дела в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

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