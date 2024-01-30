В Череповце направят на ремонт дворов рекордную сумму

В Череповце в этом году планируют отремонтировать 44 двора. При этом по 42 дворам уже полностью готовы проекты. Как рассказал в соцсетях мэр города Вадим Германов, финальные корректировки ожидают Краснодонцев, 44а и Клубный проезд, 17.

«Нашему городу из регионального бюджета выделено дополнительно 200 миллионов рублей. Еще 105 — из федерального бюджета. Таким образом, в этом году на ремонт дворов будут направлены рекордные 305 миллионов рублей», - рассказал Германов.

Все проекты ремонта дворов уже согласованы с жителями. Реконструкция начнется в конце апреля — начале мая, когда растает снег и установятся положительные температуры.