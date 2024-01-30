Более 53 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Вологды за 10 дней

За 10 дней с улиц Вологды вывезли более 53 тысяч кубометров снега. Работы шли по графику, размещенному в социальных сетях. По итогу за обозначенный срок было ликвидировано более 53 тыс. кубометров снега.

«Уборка города – это системная работа. С одной стороны – расчистка улиц и тротуаров от снега, устранение колейности на тех участках, где она формируется из-за погоды. С другой – вывоз больших сугробов. Обращаем внимание на поступающие сообщения от вологжан, поэтому приходится корректировать график в зависимости от ситуации на дорогах. Каждый день работает комиссия, замечания к подрядчикам есть, требуем их исправлять. Напомню, некачественно выполненные работы не оплатим. На этой неделе подрядчики продолжат отрабатывать тротуары. Планируется вывозить снег с улиц Южакова, Лечебной, Щетинина, Преминина, Архангельской и Можайского», – рассказал во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

За последние сутки на улицах города работали 123 единицы техники и 128 рабочих. Вывезено снега 4260 кубометров снега.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, на 9 февраля запланировано подписание нового контракта на вывоз снега. Также администрацией Вологды размещена закупка на противогололедный материал «Бионорд», который ранее не применялся в областном центре. Этот противогололедный материал плавит лед при температуре до -30 градусов, экономичен в использовании, не забивает канализацию и не оставляет загрязнений. Планируется, что применение нового реагента начнется в феврале.