Круглосуточный колл-центр для помощи семьям участников СВО запустят в Вологодской области

В Вологодской области начнет работать круглосуточный колл-центр для помощи семьям участников СВО. Об этом сегодня рассказал на оперативном совещании в правительстве региона врио губернатора Георгий Филимонов.

«Для усиления адресной работы и точечного решения проблем семей участников СВО к 15 февраля запускаем круглосуточную работу нового кол-центра, единой диспетчерской службы для решения вопросов предоставления социальных, материальных льгот и т.д. Будем аккумулировать обращения и в ручном режиме сопровождать семьи наших земляков», - рассказал Филимонов.

По словам главы региона, в Вологодской области также будет работать отдельная горячая линия для получения информации о погибших и пропавших без вести в зоне проведения военной спецоперации.

Помимо этого, в Вологодской области создадут единую площадку, где начнут контролировать адресные доставки посылок в зону СВО, а также формировать заявки на доставку техники в боевые подразделения, где служат вологжане.