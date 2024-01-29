Вологжан приглашают обсудить концепцию бульвара на улице Ильюшина

[ Общество ]

В среду, 31 января, в Вологде пройдет общегородское обсуждение концепции проекта развития и благоустройства бульвара на улице Ильюшина. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн. Присоединиться к нему смогут все желающие.

Обсуждение состоится в школе №26, расположенной в 1 мкрн ГПЗ-23. Для принятия участия во встрече необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Сбор участников запланирован на 18.00. Вход в учебное заведение будет проходить по паспорту.   

Реконструкция бульвара на улице Ильюшина станет возможной благодаря выделению Вологде дополнительных 4,4 млрд рублей из бюджета области.  

Часть этой суммы направят на реализацию в этом году общественных пространств: второй очереди Парка Ветеранов, парка Евковка, бульвара на улице Ильюшина, бульвара на проспекте Победы и сквера у Вологодской областной картинной галереи. Также будет благоустроена привокзальная площадь Бабушкина по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Теги:
благоустройство. проекты бульвар на Ильюшина
 

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