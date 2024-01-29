В Вологде усилят горячую линию по вопросам ЖКХ и УК

В Вологде горячую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и работе управляющих компаний усилили многоканальным телефоном городского колл-центра 8-800-302-16-17. Это позволяет вологжанам более оперативно дозвониться до специалистов. Также обращаться с вопросами можно по номерам единой дежурно-диспетчерской службы 8(8172) 72-35-53 и 72-45-00.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, горячие линии по вопросам в сфере ЖКХ и работы УК и ТСЖ были отрыты в каждом муниципалитете по поручению врио губернатора Георгия Филимонова. На них необходимо обращаться в случае, если звонки в свою управляющую организацию не принесли результата. Замечания вологжан передаются специалистам, которые контролируют работу УК и ТСЖ для проработки вопросов с конкретной организацией.

Если жильцов не устраивает работа выбранной организации, они могут на общедомовом собрании собственников жилья принять решение о смене УК.