«Церберы, которые всех кошмарят»: Филимонов о комитете по охране объектов культурного наследия

Врио губернатора Вологодской области рассказал о смене руководства регионального комитета по охране объектов культурного наследия. Вместо уволенной на минувшей неделе Елены Кукушкиной комитет возглавила Елена Бурыка (на фото), работавшая заместителем председателя комитета.
Как заявил на оперативном совещании в правительстве региона Филимонов, он получал неоднократные жалобу на работу комитета, который, по его словам, превратился в карательный орган.
«Комитет стал таким цербером, который всем мешает и кошмарит, став прокуратурой от культуры, некий карательный орган. Считаю, что структура должна быть инструментом содействия в сфере охраны памятников культуры. Должен быть нормальный контакт, работать в связке. Когда кто-то возомнил себя истиной в последней инстанции, надо переориентировать, чтобы помогали людям», - заявил на оперативном совещании в правительстве области врио губернатора.