«Церберы, которые всех кошмарят»: Филимонов о комитете по охране объектов культурного наследия

Врио губернатора Вологодской области рассказал о смене руководства регионального комитета по охране объектов культурного наследия. Вместо уволенной на минувшей неделе Елены Кукушкиной комитет возглавила Елена Бурыка (на фото), работавшая заместителем председателя комитета.

Как заявил на оперативном совещании в правительстве региона Филимонов, он получал неоднократные жалобу на работу комитета, который, по его словам, превратился в карательный орган.