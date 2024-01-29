Сергей Воропанов заявил о намерении восстановить детский лагерь «Легенда» под Вологдой

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о намерении городских властей восстановить лагерь отдыха «Легенда», расположенный рядом с деревней Маурино под Вологдой. О судьбе лагеря мэра города спросил вологжанин во время прямого эфира, предложив сделать там базу для тренировок лыжников или биатлонистов.

Как пояснил Сергей Воропанов, были горячие головы, которые предлагали продать этот земельный участок, однако власти Вологды отказались от продажи.

«Поставил задачу найти средства на проектирование, а дальше будем искать источники по восстановлению этого лагеря», - заявил Воропанов.

Лагерь «Легенда», где раньше летом отдыхали дети, был закрыт в 2017 году. Одним из организаторов закрытия был Роспотребнадзор, сославшись на отсутствие бытовых условий ля отдыха детей. Сейчас территория площадью в 17 га пустует.  

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