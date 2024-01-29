Череповецкий суд оштрафовал банк за разглашение персональных данных

В Череповце городской суд оштрафовал один из крупнейших банков, который без согласия клиентки сформировал заявку на кредит и передал ее в три бюро кредитных историй. Сама клиентка об этом узнала, когда ей в 2020 году начали поступать звонки и СМС-сообщения с различных номеров об одобрении кредита. Женщина испугалась, что кто-то без ее ведома может оформить кредит на ее имя, поэтому решила разобраться с этой ситуаций. При этом женщина располагала достаточными деньгами, и в кредитах не нуждалась.

«С целью аннулирования кредитной истории череповчанка неоднократно обращалась в банк и БКИ, для чего лично ездила в Москву. Только после обращений в Центральный банк РФ и администрацию президента РФ кредитные истории были удалены», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В суде подтвердилась информация, что спорные отношения банка с клиентом возникли на основании договора займа, который с истцом не заключался. Это в конечном итоге привело к нежелательным для женщины последствиям.