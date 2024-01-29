Череповецкий суд оштрафовал банк за разглашение персональных данных

[ Общество ]

В Череповце городской суд оштрафовал один из крупнейших банков, который без согласия клиентки сформировал заявку на кредит и передал ее в три бюро кредитных историй. Сама клиентка об этом узнала, когда ей в 2020 году начали поступать звонки и СМС-сообщения с различных номеров об одобрении кредита. Женщина испугалась, что кто-то без ее ведома может оформить кредит на ее имя, поэтому решила разобраться с этой ситуаций. При этом женщина располагала достаточными деньгами, и в кредитах не нуждалась.

«С целью аннулирования кредитной истории череповчанка неоднократно обращалась в банк и БКИ, для чего лично ездила в Москву. Только после обращений в Центральный банк РФ и администрацию президента РФ кредитные истории были удалены», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В суде подтвердилась информация, что спорные отношения банка с клиентом возникли на основании договора займа, который с истцом не заключался. Это в конечном итоге привело к нежелательным для женщины последствиям.    

«Решением Череповецкого городского суда с банка в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 руб., связанные с поездкой в Москву транспортные расходы и судебные расходы в общей сумме 16 268 руб., а также штраф - 2500 руб.», - уточнили в суде.

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