Председатель вологодского правительства – мастер спорта по двум дисциплинам

[ Общество ]

Председатель вологодского правительства Александр Мордвинов – мастер спорта по двум дисциплинам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

В после Telegram-канала опубликована тренировка врио губернатора с председателем правительства Александром Мордвиновым, которое снял сам Мордвинов.

«Тренируемся с председателем правительства Вологодской области Александром Мордвиновым. Саша исподтишка снял. Традиционно сперва пробежка, затем работа в зале. Про меня, как правило, известно, а вот про Сашу - нет. Он мастер спорта по двум дисциплинам: дзюдо и самбо», рассказал Георгий Филимонов.

Напомним, Александр Мордвинов возглавил правительство Вологодской области с подачи врио губернатора Георгия Филимонова. До приезда в Вологодскую область он работал в правительстве Самарской области.

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Александр Мордвинов мастер спорта
 

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