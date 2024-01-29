Модернизация более 100 базовых станций позволила Мегафону улучшить качество связи в Вологде

Оператор реализовал масштабный проект по улучшению качества связи в одном из крупнейших по численности населения городов Северо‑Западного округа — Вологде. В результате проведённых работ зона покрытия сетью LTE расширилась на 20%.

Модернизация позволила усилить 4G‑покрытие в большинстве районов города за счёт использования низкочастотного диапазона, который имеет широкий радиус действия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. В процессе апгрейда технической инфраструктуры было построено и модернизировано более 100 базовых станций в черте города. Проведенные изменения гарантируют стабильную работу всех привычных цифровых сервисов, а также позволяют общаться и делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузок в разных частях города.

«Количество потребляемого интернет трафика ежегодно растёт, поэтому важно не только поддерживать работоспособность сети, но и непрерывно заниматься её развитием. В Вологде наши технические специалисты эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить новое покрытие LTE, снизить нагрузку на сеть в местах высокой онлайн-активности и удовлетворить запросы пользователей. Теперь вологжане смогут комфортно пользоваться цифровыми сервисами независимо от своего местонахождения — в центре или на окраинах Вологды, внутри зданий или подземных сооружений.», — говорит Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Спрос на высокие скорости интернета в Вологде подтверждает и увеличившийся объём LTE‑трафика. С начала 2024 года пользователи компании скачали более 1,5 тысяч ТБ данных — это на 22 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объёма информации хватит, чтобы каждый из 300 тысяч жителей в городе ежедневно прочитывал по 3 книги в электронном формате.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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