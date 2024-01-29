Детский сад в Вологде закрыли из-за вспышки неизвестного заболевания

[ Происшествия ]

В Вологде закрыт детский сад №108 «Гнездышко» из-за вспышки заболевания. Как рассказал сегодня во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов, предварительный диагноз – гастроэнтерит, однако он пока не подтвержден.

«По детскому саду начато эпидемиологическое расследование, выявлено определенное количество заболевших. Предварительный диагноз – гастроэнтерит, но он пока не подтвержден. Детский сад 29-го и 30-го января закрыт. Взяты на анализ все пробы, проведена обработка помещений, ждем результатов расследования», - рассказал сегодня во время прямого эфира Сергей Воропанов.

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