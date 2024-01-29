Череповчанин стал абсолютным победителем Чемпионата СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах

Степан Малиновский из Череповца стал абсолютным победителем Чемпионата и Первенства СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах, которые прошли в Череповецком районе на базе ЦЛСиО «Карпово» 26-28 января. Череповчанин одержал победу в спринте, классической гонке и эстафете.

В пятницу спортсмены соревновались на короткой дистанции. Среди мужчин победу одержал Степан Малиновский с результатом 17:32. На этой же дистанции Михаил Дидик, ещё один представитель Вологодчины, занял 4 место. До тройки призёров ему не хватило 10-ти секунд. Четвертое место среди юношей до 17 лет занял Егор Андронов.

На следующий день спортсмены соревновались в лыжной классической гонке, в которой победу вновь одержал Степан Малиновский с результатом 43:57. Третье место занял Михаил Дидик. Череповчан в тройке лидеров разделил представитель республики Коми Семён Конаков.

Завершали соревнования эстафеты. У мужчин на первом этапе за нашу сборную бежал Николай Рожин, который преодолел свою часть дистанции со вторым временем и передал эстафету Михаил Дидику, который еще немного уступил своим соперникам из республики Коми и Санкт-Петербурга. Перед последним этапом, на котором за вологодскую сборную бежал Степан Малиновский, вологжане шли на третьем месте. Малиновскому не только удалось отыграть 1:27, но и прийти к финишу первым, опередив сборную республики Карелия на 1 мин. 44 сек. Тройку лидеров замкнули ориентировщики из Коми.

Победный дух старших товарищей поддержали и вологодские юноши, которые заняли первое место в своей возрастной категории с результатом 1:17:24.