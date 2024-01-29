Два человека получили травмы в ДТП под Соколом

[ Происшествия ]

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло в Сокольском округе. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, накануне вечером на трассе Чекшино-Тотьма-Котлас столкнулись две иномарки – Форд Фьюжн и Киа Рио.

По предварительным данным, 33-летний водитель Форда не успел завершить обгон и в результате врезался в автомобиль Киа, которым управлял 41-летний мужчина. После удара Форд вылетел с трассы и перевернулся на крышу.

В ДТП травмы получили две пассажирки Киа – 37-летняя женщина и 15-летняя девочка. Обе с места аварии доставлены в больницу.

ДТП

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