Пятеро череповчан осуждены за неоднократные избиения и убийство граждан

В Череповце вынесен приговор пятерым местным жителям, которые подозревались в массовых избиениях граждан.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, уголовное дело было возбуждено после того, как 10 декабря в больнице скончался 30-летний мужчина, который за неделю до этого был жестоко избит в баре торгового центра на Октябрьском проспекте. В ходе расследования выяснилось, что потерпевшего избили трое мужчин, которые также отдыхали в баре.

«Отдыхая в заведении в здании торгового центра на Октябрьском проспекте, испытывая возникшую неприязнь к одному из посетителей, вышли на улицу и нанесли тому множественные удары, после чего с места происшествия скрылись», - рассказали в управлении регионального следкома.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные, а также еще двое их приятелей причастны к избиениям еще нескольких человек.

«17 января 2023 года у фигуранта хулиганства (1993 г.р.), находившегося в состоянии опьянения в гостях на Шекснинском проспекте, произошла ссора с двумя присутствующими в квартире мужчинами. Злоумышленник несколько раз ударил их ножом, однако довести до конца умысел, направленный на убийство, он не смог по независящим обстоятельствам ввиду того, что потерпевшие оказали активное сопротивление и своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь», - уточнили в управлении следственного комитета.

Судом все фигуранты признаны виновными в избиениях, за что получили сроки от 4-х до 13-ти лет лишения свободы.