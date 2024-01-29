Пьяный вологжанин на внедорожнике устроил ДТП с восемью автомобилями

[ Происшествия ]

В Вологде нетрезвый водитель на автомобиле Тойота Ленд Крузер устроил ДТП, в котором пострадали восемь автомобилей. Происшествие случилось в субботу вечером на улице Ленинградской.

По информации городского отдела ГИБДД, 53-летний мужчина, двигаясь на внедорожнике со стороны проспекта Победы в сторону улицы Кирова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-2114. Далее по инерции собрались еще шесть автомобилей - Фольксваген Поло, Лада Гранта, два автомобиля Киа Рио, Митсубиси Лансер и Лада Приора. В результате ДТП травмы получили водители Лады Гранты и одного из Киа Рио.

«Пострадавшие осмотрены на месте ДТП врачом бригады скорой медицинской помощи», - пояснили в городском отделе ГИБДД.

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