Пьяный вологжанин на внедорожнике устроил ДТП с восемью автомобилями

В Вологде нетрезвый водитель на автомобиле Тойота Ленд Крузер устроил ДТП, в котором пострадали восемь автомобилей. Происшествие случилось в субботу вечером на улице Ленинградской.

По информации городского отдела ГИБДД, 53-летний мужчина, двигаясь на внедорожнике со стороны проспекта Победы в сторону улицы Кирова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-2114. Далее по инерции собрались еще шесть автомобилей - Фольксваген Поло, Лада Гранта, два автомобиля Киа Рио, Митсубиси Лансер и Лада Приора. В результате ДТП травмы получили водители Лады Гранты и одного из Киа Рио.