Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались в очном противостоянии в борьбе за промежуточное шестое место на Западе.

Сыграв вничью в первом периоде 0:0, во втором гости забили два быстрых гола и череповчанам пришлось догонять. Сначала Руслан Абросимов отправил шайбу под щитками Ивана Федотова, сделав счёт 1:2, а затем Данил Аймурзин установил на табло 2:3. Между этими голами была шайба армейца Максима Мамина, который оформил дубль.

В третьем периоде гости ещё трижды поразили ворота череповчан, в результате «жёлто-чёрные» проиграли 2:6.

«Увы, отрицательный результат. Создали сами себе проблемы при подавляющем преимуществе, особенно в первом периоде. Наше исполнительное мастерство оказалось ниже, чем у соперника», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

При равном количестве очков, по 63, ЦСКА обошёл «Северсталь» в борьбе за 6 место на Западе по дополнительным показателям. Череповчане опустились на 7-ю строчку турнирной таблицы. Следующий матч «сталевары» проведут 2 февраля, дома примут «Динамо» из Минска.