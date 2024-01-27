Власти Вологды опубликовали график отключения горячей воды летом 2024 года

В Вологде опубликован график отключения горячей воды летом 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как указано в постановлении, отключения горячей воды начнутся уже 13 мая. В большинстве районов Вологды горячая воды будет отключаться на две недели для проведения технологических ремонтов. Однако будут и более длительные сроки остановок котельных. К примеру, котельная ТГК-2 будет остановлена на месяц. В Южном районе горячую воду отключат с 20 мая по 19 июня, а в Центральном районе —с 15 июля до 13 августа. Это связано с заменой ветхих участков магистральных сетей.

С графиком отключения горячей воды можно ознакомится здесь.