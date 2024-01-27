«Северсталь» всухую переиграла новосибирскую «Сибирь»

«Северсталь» одержала победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане начали матч активно, как и положено хозяевам, и свою активность смогли конвертировать в две заброшенные шабы. С разницей в 42 секунды отличились Тимур Муханов, забросивший свою пятую шайбу, и Кирилл Пилипенко, для которого этот гол стал 27-м в сезоне.

Во втором периоде сначала Илья Иванцов подставил клюшку под передачу Егора Степанова после позиционной атаки и сделал счёт 3:0. Затем Кирилл Пилипенко в формате 5x3 оформил дубль в матче, забросив шайбу в пустой угол ворот.

В третьем периоде череповчане, игравшие в альтернативной синей форме, смогли сыграть строго по счету и довели матч до победы - 4:0. Отметим игру вратаря «Северсталь» Александра Самойлова, который в четвёртый раз в этом сезоне провел матч без пропущенных шайб.

«С нашей стороны сегодня было хорошее движение. Хороший контроль шайбы. То, чего нам как раз не хватило на прошлой игре. Мы вернули пас. Были чёткие передачи. За счёт движения получили преимущество – большинство – оно у нас сработало. Здорово сыграли в меньшинстве», сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» набирает 63 очка и занимает 6-ю строчку Западной конференции КХЛ. В воскресение череповчане встретятся с соседом по турнирной таблицы, московским ЦСКА. Москвичи, как и череповчане, ещё не обеспечили себе место в плей-офф и бьются за три оставшиеся позиции во второй этап чемпионата.