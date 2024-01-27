Житель Никольского округа погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Никольского округа Сергей Попов. Никольчанин был призван в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

«Коллектив и родители Кожаевского детского сада «Василёк» выражают глубокие соболезнования Поповой Анастасии Васильевне, детям по поводу трагической смерти мужа, отца Попова Сергея Васильевича, героически погибшего в ходе специальной военной операции Вооружённых Сил РФ на территории Украины», - сообщается на странице муниципальной газеты «Авангард».

Также сообщается, что в зоне проведения СВО Сергей Попов служил в должности командира мотострелкового отделения. В Никольском округе у него остались жена и дети.