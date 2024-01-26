В вологодском Законодательном собрании озабочены резким ростом случаев мошенничества

Методы и результаты борьбы с мошенничествами стали предметом обсуждения на заседании коллегии областного управления МВД, участие в котором принял председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. Сотрудники ведомства подвели общие итоги работы в 2023 году.

«В текущих условиях приоритеты для нас неизменны – это безопасность граждан, противодействие экстремизму и терроризму, а также незаконному обороту оружия. Для решения этих задач нами организовано взаимодействие с УФСБ и Росгвардией. Как результат – на территории региона актов терроризма, а также резонансных преступлений с применением оружия не допущено», - рассказал начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов.

В целом количество преступлений на территории региона сократилось почти на 1% - до 17247. На 25% зарегистрировано меньше убийств, на 23% фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на 15% грабежей, на 87% истязаний, на 73% хулиганств. Аналогичное снижение произошло по многим другим категориям преступлений.

Однако на 37% возросло число зарегистрированных мошенничеств – количество таких преступлений перевалило за 4000. Подавляющее большинство их было совершено дистанционным способом.

«Этой теме в Законодательном собрании области уделяется особое внимание, ведь дистанционное мошенничество – одна из самых серьезных проблем современного общества. Суммарный ущерб только в прошлом году в нашем регионе превысил один миллиард рублей. Потерпевшими стали более 5,5 тысяч вологжан, из них свыше 1,5 тысяч – пенсионеры, - отметил председатель Андрей Луценко. - Один из самых действенных инструментов – это профилактическая работа. Финансирование профилактических мероприятий на этот год было увеличено более чем в 10 раз».

Что касается раскрываемости преступлений, то по итогам прошлого года этот показатель составил 52,5%. Раскрыты все факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего, изнасилования и разбои.

Также сотрудниками полиции на территории Вологодской области было выявлено три преступления террористического характера и два преступления экстремистской направленности.

Особое внимание, по словам руководства УМВД, уделяется обеспечению экономической безопасности региона. На 35% повысилась эффективность выявления и на 23,5% раскрытия преступлений коррупционной направленности.

Также существенные силы брошены на борьбу с распространением наркотиков. Сотрудниками органов внутренних дел пресечено 874 наркопреступления, из них 704 относятся к категории тяжких и особо тяжких составов. Из незаконного оборота по зарегистрированным преступлениям изъято более 1,1 тонны наркотических веществ – рост по сравнению с предыдущим годом в 7,5 раз.

По итогам работы лучшие сотрудники ведомства сегодня получили награды, в том числе из рук председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко.