Георгий Филимонов обещает уволить главврача в случае отказа в медобслуживании военнослужащих

Врио губернатора Георгий Филимонов заявил, что любой необоснованный отказ в медицинском обслуживании военнослужащих СВО, добровольцев и контрактников будет стоить кресла главному врачу. Такое заявление Филимонов сделал на встрече с семьями участников спецоперации, которая накануне состоялась в Череповце.

«Если я услышу, что в регионе, в обычных больницах необоснованно отказывают в оказании медицинской помощи военнослужащим, я уволю главврача, обещаю это. Поэтому не дай Бог будут отказывать в наших больницах в реабилитации или предоставлении медпомощи мобилизованным, военнослужащим, контрактникам, любым нашим ребятам, будут серьезные последствия», - заявил врио губернатора.

На медицинских работников врио главе региона пожаловалась одна из местных жительниц, у которой муж, проходивший дома лечение после осколочного ранения, столкнулся с недопониманием со стороны персонала больницы. При этом главный врач больницы прямо во время встречи пообещал взять личное кураторство над семьей.

Как заявил Георгий Филимонов, такие случаи не должны становиться системными. По его словам, в настоящее время в регионе разрабатывается законопроект, который «даст всем участникам СВО и их семьям «зеленый коридор» во всех медицинских учреждениях области».