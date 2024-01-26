Должность начальника департамента экономического развития стала вакантной

В правительстве Вологодской области продолжаются кадровые перестановки. Сегодня о своей отставке рассказал начальник департамента экономического развития регионального правительства Евгений Климанов.

«Служба завершена. 26 января 2024 года мой последний день на государственной гражданской службе Вологодской области. Почти 20 лет своей жизни я посвятил службе региону. Работал успешно, честно, открыто. На современном этапе развития региона мое участие в этом процессе более не требуется. Поэтому я принял решение завершить свою службу», - написал Климанов на своей странице в соцсетях.

Евгений Климанов руководил департаментом экономического развития с апреля 2020 года. В целом в органах исполнительной власти работал с 2003 года.