Последние дни января в Вологодской области будут теплыми

В последние дни января вологжан ожидает вторая январская оттепель. Правда, в предстоящие выходные дни в регионе прогнозируются слабые морозы.

В субботу ожидается усиление гребня антициклона, температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, ночью при прояснениях до -13 градусов.

Примерно такая же комфортная зимняя погода сохранится в воскресенье. На фоне повышенного атмосферного давления обойдется без существенных осадков, в отдельных районах возможен слабый снег.

«В понедельник днем территория Вологодской области окажется на южной периферии атлантического циклона, смещающегося по северу, местами пройдет небольшой снег, усилится ветер. С южными и юго-западными потоками в регион поступит очередная порция теплого влажного воздуха, в результате по западу столбики термометров вновь повысятся до нулевой отметки и превысят её. Вологжан ожидает вторая январская оттепель», - рассказали в волгодском Гидрометцентре.

Во вторник также прогнозируются положительные температуры до +2 градусов под влиянием теплого облачного вихря. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Очередное похолодание ориентировочно начнется со среды. В целом в последние дни января среднесуточная температура будет превышать норму на 4-9 градусов.