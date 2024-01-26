Дачный дом сгорел из-за теплого пола в Устюженском округе

В Устюженском округе дачный дом сгорел из-за теплого пола. Пожар произошел в СНТ «Теремок».

По информации регионального управления МЧС, владелец дачного дома еще 24 января заметил, что датчик теплого пола в мобильном приложении пропал.

«На следующий день мужчина отправился на дачу, чтобы проверить неполадки. Картина увиденного повергла хозяина в шок: дом на 121 квадратном метре сгорел дотла», - рассказали в управлении МЧС.

Наиболее вероятной причиной пожара огнеборцы считают нарушения в конструкции теплого пола.