Дачный дом сгорел из-за теплого пола в Устюженском округе

[ Происшествия ]

В Устюженском округе дачный дом сгорел из-за теплого пола. Пожар произошел в СНТ «Теремок».

По информации регионального управления МЧС, владелец дачного дома еще 24 января заметил, что датчик теплого пола в мобильном приложении пропал.

«На следующий день мужчина отправился на дачу, чтобы проверить неполадки. Картина увиденного повергла хозяина в шок: дом на 121 квадратном метре сгорел дотла», - рассказали в управлении МЧС.

Наиболее вероятной причиной пожара огнеборцы считают нарушения в конструкции теплого пола.

Теги:
пожар дачный дом
 

Последние новости

В декабре годовая инфляция в Вологодской области составила 7,8%
Последние дни января в Вологодской области будут теплыми
Дачный дом сгорел из-за теплого пола в Устюженском округе
От Вологды до Архангельска можно будет добраться за три часа
14 золотых медалей завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по легкой атлетике
Водитель УАЗа вылетел из машины во время ДТП под Череповцом
Поезд врезался в грузовой автомобиль под Вологдой
Проект реконструкции парка Евковка показали в городской администрации
В Вологде открылась горячая линия по вопросам ЖКХ и управляющих компаний
Госдума поддержала инициативу вологодских депутатов о целевом обучении студентов с последующим поступлением на муниципальную службу