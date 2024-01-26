От Вологды до Архангельска можно будет добраться за три часа

С 1 февраля вологодский авиаотряд запускает авиарейсы по маршруту Вологда-Архангельск. Правда, самолеты будут летать через Великий Устюг и Котлас.

По вторникам и четвергам ЯК-40 из Вологды будет отправляться в 13:20, приземляться в Архангельске - в 16.40.

Вылет обратно из архангельского аэропорта Талога - в 17:20, приземление в Вологде - в 20.30.

Самолеты будут делать две посадки - в аэропортах «Котлас» (15 минут) и «Великий Устюг» (30 минут). При этом стоимость перелета из Великого Устюга в Котлас составит всего 1000 рублей, что примерно равняется поездке в такси.

Общая стоимость перелета из Вологды в Архангельск составит 8 500 рублей.

Для сравнения - поезда от Вологды до Архангельска едут от 9 до 11 часов. Стоимость поездки в купе - от 1600 до 1900 рублей.