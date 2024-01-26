14 золотых медалей завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по легкой атлетике

31 медаль завоевали вологодские спортсмены на Первенстве Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике в закрытых помещениях, которое прошло в Ярославле 24 и 25 января.

В столице «Золотого кольца» накануне завершился чемпионат и первенство СЗФО РФ по легкой атлетике. Судьи определяют сильнейших в беге на разных дистанциях, в прыжках в длину и с шестом, в толкании ядра, многоборье и эстафетах.

Представители Вологодской области завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей.

В беге на 60 метров победу одержали Елена Черняева среди женщин, Максим Новослугин у мужчин. Среди девушек до 20 лет первое место на этой дистанции заняла Юлия Лукьяненко. Среди юниоров до 18 лет победил Арсений Стрельцов.